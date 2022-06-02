В Кремле раскрыли причину увольнения замглавы ГУ МВД по Алтайскому краю Лааса и других руководящих сотрудников полиции

Дмитрий Песков рассказал, почему президент РФ уволил генералов МВД

2 июня 2022, 10:23, Никита Черников

Владимир Путин уволил генералов МВД в связи с ротацией кадров, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Ротация», — ответил он журналистам.

Напомним, президент Владимир Путин накануне уволил ряд руководящих сотрудников полиции, в том числе замглавы ГУ МВД России по Алтайскому краю генерал-майора Александра Лааса.

В этом году ему исполняется 64 года. Он работал на различных должностях во внутренних органах региона с 1979 года.

Помимо Лааса, глава государства отправил в отставку ещё пятерых правоохранителей.

Путин уволил замглавы ГУ МВД России по Алтайскому краю генерал-майора Александра Лааса

Путин уволил замглавы ГУ МВД России по Алтайскому краю генерал-майора Александра Лааса

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