В Кремле заявили, что Россия больше никогда не будет доверять Западу
По словам Дмитрия Пескова, это будет «длительный кризис»
Россия больше никогда не будет доверять Западу, заявил представитель Кремля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу NBC.
«Да, это будет длительный кризис. Мы больше не будем никогда доверять Западу», — цитирует его ТАСС.
Ранее глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген назвал зампреда Совбеза Дмитрия Медведева клоуном. Незадолго до этого экс-президент объяснил резкость своих высказываний в Telegram: всё дело в «ублюдках и выродках», которые «хотят смерти России». СМИ отмечали, что чаще всего зампред Совбеза в своём Telegram-канале в негативном ключе высказывается в адрес руководства Украины, Евросоюза и США.