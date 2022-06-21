В Кремле заявили, что Россия больше никогда не будет доверять Западу

Россия больше никогда не будет доверять Западу, заявил представитель Кремля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу NBC.

«Да, это будет длительный кризис. Мы больше не будем никогда доверять Западу», — цитирует его ТАСС.

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Ранее глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген назвал зампреда Совбеза Дмитрия Медведева клоуном. Незадолго до этого экс-президент объяснил резкость своих высказываний в Telegram: всё дело в «ублюдках и выродках», которые «хотят смерти России». СМИ отмечали, что чаще всего зампред Совбеза в своём Telegram-канале в негативном ключе высказывается в адрес руководства Украины, Евросоюза и США.