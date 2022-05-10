В Крыму призвали РФ присоединить южные регионы Украины

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что перешедшие под контроль российских военных южные области Украины должны войти в состав РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Константинов назвал нецелесообразным слияние этих регионов с полуостровом.

«Судьба освобождённых территорий будет обсуждаться после завершения специальной военной операции. Уверен, у них должен быть свой путь, никого не надо принимать в состав Крыма», — заявил Константинов.

Он добавил, что судьбу регионов должны решать их жители, а в случае присоединения областей к России Крым «готов оказать всю необходимую помощь в части ускоренной интеграции в российское политическое и экономическое пространство».

Напомним, ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак посетил Херсон и заявил, что «Россия здесь навсегда». Он призвал не забегать вперёд с вопросом о статусе области, отметив, что его «в любом случае определят жители».