В Крыму прокомментировали предложение Берлина по Керченскому проливу

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Приезд специалистов из Германии и Франции для оценки ситуации в Керченском проливе подтвердит строгое соблюдение РФ всех международных норм судоходства. Такое заявление сделал председатель комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель, передает РИА Новости.

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Общество РФ согласилась пустить специалистов из ФРГ и Франции в Керченский пролив

Напомним, ранее немецкий канцлер Ангела Меркель предложила коллеге из РФ Владимиру Путину отправить в район Керченского пролива европейских экспертов.

"Крыму скрывать нечего. Мы открыты, в том числе и по ситуации вокруг Керченского пролива. Предложение, которое поступило со стороны Ангелы Меркель, вполне разумное и правильное, если немецкая и французская стороны готовы вести конструктивный диалог и давать объективную оценку всему, что происходит в Керченском проливе", - цитирует агентство слова Гемпеля.

Он полагает, что Керченский пролив также могли бы посетить и эксперты из Украины, но нет уверенности в их объективности и непредвзятости.

Гемпель добавил, что Россия уже не раз убеждалась, что украинский лидер и его команда "не настроены на конструктивный процесс".

При этом он выразил уверенность, что вскоре в отношениях между Россией и Германией победят прагматизм и желание выстраивать позитивный диалог.

Напомним, о предложении Меркель ранее сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он рассказал, что с этой идеей канцлер обратилась к Путину на саммите "большой двадцатки", а глава РФ ответил на предложение согласием. Но визит экспертов пока так и не состоялся. По словам министра иностранных дел РФ, Берлин намерен оформить эту "простую поездку" как некий документ, который надо согласовать с Украиной.