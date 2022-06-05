В Крыму создали словарь по замещению англицизмов

Власти Крыма разработали словарь по замещению слов, заимствованных из английского языка, русскими вариантами. Как сообщает ТАСС, об этом заявил председатель Госсовета Республики Владимир Константинов.

«Настоящая русская культура всегда боролась за свою самобытность, вынуждена была находиться под колоссальным давлением и засильем импортной потребительской культуры, но она выстояла, сейчас самое время дать ей толчок», — заявил Константинов.

По его словам, уже подготовлены словари и буклеты, первыми с ними смогут ознакомиться участники фестиваля «Великое русское слово». В этом году он пройдёт с 6 по 12 июня. Планируется, что впервые в фестивале примут участие делегации из Херсонской и Запорожской областей.