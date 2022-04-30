В Кузбассе введут сокращенную пятницу для женщин с детьми

В Кемеровской области временно введут сокращённую пятницу для женщин. Об это заявил губернатор Сергей Цивилёв, передаёт «КП Кемерово».

По его словам, мера будет действовать с июня по август. В этот период женщины, у которых есть несовершеннолетние дети, смогут уходить с работы в 15:00 каждую пятницу.

Благодаря такому решению кузбасские мамы смогут больше проводить времени с детьми на летних каникулах, подчеркнул глава региона.

Ранее сообщалось, что заявление на выплаты на детей от 8 до 17 лет можно заполнить досрочно.