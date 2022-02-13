В ЛДПР назвали сообщения о смерти Жириновского слухами

Сообщения о смерти Владимира Жириновского являются лишь слухами и дезинформацией, сообщил центральный аппарат ЛДПР в обращении к членам политической партии. Об этом пишет Telegram-канал ura.ru со ссылкой на документ.

Согласно информации представителей ЛДПР, на данный момент наблюдается рост числа мошенников, которые распространяют сообщения о якобы смерти главы для дискредитации партии перед обществом. Они призвали не верить злоумышленникам и фиксировать звонки для материалов будущего уголовного дела.

«Злоумышленники звонят членам партии, представляясь сотрудниками центрального аппарата ЛДПР, и говорят, что Владимир Жириновский умер. Официально заявляем — это ложь!» — прокомментировали члены партии.

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Политика Что заразившийся Жириновский говорил о коронавирусе и вакцине?

9 февраля Владимира Жириновского госпитализировали с коронавирусом в Москве. Хотя пресс-служба ЛДПР опровергала эту информацию, позже она подтвердилась. Некоторые источники писали о поражении 50-75% лёгких, однако в Минздраве состояние политика оценили как стабильное.

Отметим, что Жириновский вакцинировался от ковида уже восемь раз — политик объяснял это тем, что его антитела снижаются уже через два месяца после вакцинации.