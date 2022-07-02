В Литве возмутились позицией Евросоюза по запрету транзита грузов в Калининград

В Литве возмутились позицией Европейского союза (ЕС) по ситуации с запретом транзита грузов в Калининград. Как сообщает «Лента.ру», Der Spiegel отметил, что в стране она воспринимается как поражение.

Издание отмечает, что немецкое правительство настаивает на снятии ограничений, а в объяснении к четвёртому пакету антироссийских санкций может появиться уточнение, что перевозки в регион не попадают под рестрикции.

Издание пишет, что таким образом Еврокомиссия позволяет Литве отступить, сохранив лицо, однако в Вильнюсе этот шаг расценивается негативно.

Издание указывает, что последствия конфликта для Литвы становятся очевидными. Так, Литовские железные дороги ожидают убытков в размере 150 миллионов евро в 2022 году и увольнения двух тысяч сотрудников компании из девяти.