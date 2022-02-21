В ЛНР заявили о гибели двух человек после обстрелов украинскими войсками

Вечером 20 февраля два человека погибли в результате обстрелов самопровозглашённой Луганской Народной Республики со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своём Telegram-канале.

По данным ведомства, всего было проведено девять обстрелов населённых пунктов в ЛНР снарядами 120 миллиметров, которые запрещены Минскими соглашениями. Отмечается, что также был разрушен жилой дом в одном из садоводческих кооперативов. Информация о пострадавших и нанесённом ущербе уточняется.

Ранее Народная милиция ЛНР заявила о ранении трёх мирных жителей в результате обстрелов со стороны ВСУ. В ходе боевых действий травматическую ампутацию ноги получил житель села Пришиб, ещё два жителя села Знаменка получили осколочные ранения, уточнили в милиции. Кроме того, в указанных населённых пунктах повреждены два жилых дома, ещё один разрушен.