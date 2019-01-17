В мэрии объяснили, почему портрет Амана Тулеева сняли с доски почета

Портрет бывшего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева неожиданно исчез со стелы в столице региона, где изображены почетные жители Кемерова, сообщает "Интерфакс-Сибирь".

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В городской мэрии прокомментировали инцидент. По словам чиновников, портрет сняли из-за дефектов. Фотографию вернут, как только недостатки будут устранены. Однако точные сроки ее возвращения на доску почета пресс-служба назвать затруднилась.

При этом местные жители утверждают, что никаких следов ремонта на стеле они не обнаружили.

Примечательно, что ранее в СМИ появилась информация о грядущем очищении общественного транспорта и зданий города от банеров с изображением Тулеева.

Напомним, что многолетний губернатор Кемеровской области добровольно сложил с себя полномочия 1 апреля 2018 года после трагедии в ТРЦ "Зимняя вишня". Страшный пожар унес жизни 60 человек, в том числе 37 детей.