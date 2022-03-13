В МИД Турции заявили, что Путин не против встречи с Зеленским

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что во время телефонного разговора с президентом Турции Владимир Путин сказал, что он готов встретиться с Владимиром Зеленским. Его слова передает РИА Новости.

«Мы усердствуем для того, чтобы организовать встречу лидеров. Еще до начала войны у нас были такие старания. В принципе Путин в ходе телефонных переговоров с нашим президентом заявил, что не против такой встречи... Украинская сторона готова», — сказал Чавушоглу.

Глава турецкого МИДа добавил, что Турция следит за ходом переговоров между сторонами.

Напомним, что делегации провели уже три раунда переговоров, а в Турции состоялась встреча глав МИД двух стран.