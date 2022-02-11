В МИД Великобритании отказались признавать Воронеж и Ростов регионами России

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс отказалась принимать суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями во время переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Об этом сообщает РИА Новости.

Лавров и его коллега обсуждали ситуацию вокруг Украины. В ходе беседы он спросил у Трасс о том, признаёт ли Великобритания суверенитет над воронежским и ростовским регионами. Трасс на это уверенно заявила, что Лондон никогда не признает суверенитет России над этими регионами.

Послу Великобритании пришлось исправлять главу МИД и объяснять, что названные регионы относятся к составу России.

Позднее Трасс в своих социальных сетях рассказала о своей ошибке и призналась в том, что она думала, что темой разговора является Украина.