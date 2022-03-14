В МИД заявили, что Россия не будет просить у западных стран отмены санкций

Российская сторона не будет просить западные страны отменять санкции. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в разговоре с «Известиями».

По его словам, санкции, введённые в отношении России, являются нелегитимными. Вершинин также заявил, что эти ограничения не дадут результатов.

«Мы не будем просить снимать эти санкции. Мы просто будем и дальше развивать свою экономику и свою способность к самостоятельному развитию при опоре на тех друзей и единомышленников, которые у нас есть», — сказал Вершинин.

Ранее сообщалось, что власти США ограничили ввоз части товаров на территорию России.