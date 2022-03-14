В МИД заявили, что Россия не будет просить у западных стран отмены санкций
По словам замглавы ведомства, Россия будет развивать экономику, опираясь на своих партнёров
14 марта 2022, 06:55, Илья Звягинцев
Российская сторона не будет просить западные страны отменять санкции. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в разговоре с «Известиями».
По его словам, санкции, введённые в отношении России, являются нелегитимными. Вершинин также заявил, что эти ограничения не дадут результатов.
«Мы не будем просить снимать эти санкции. Мы просто будем и дальше развивать свою экономику и свою способность к самостоятельному развитию при опоре на тех друзей и единомышленников, которые у нас есть», — сказал Вершинин.
Ранее сообщалось, что власти США ограничили ввоз части товаров на территорию России.
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