В Минфине предложили снизить траты на содержание Госдумы и Совфеда

Минфин России предложил в 2021-2023 годах сократить расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации, пишет РИА "Новости" со ссылкой на документ, в котором говорится об этой инициативе.

Всего предлагается урезать траты на 1,9 млрд рублей. При этом расходы на Госдуму уже в 2021 году могут снизить на 378 млн рублей (2,9%), до 12,7 млрд. В 2022 и 2023 годах их планируется уменьшить еще на 577 млн и 256 млн рублей соответственно.

Также в планах уменьшить финансирование Совета Федерации. В следующем году его могут снизить на 3%, на 217 млн руб. В 2022 и 2023 годах снижение трат может составить 338 млн и 178 млн рублей. Таким образом, расходы на Совфед составят около 7 млрд рублей в год.

Ранее Минфин предложил увеличить расходы на деятельность президента и его администрации в 2021 году.