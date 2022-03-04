В Минобороны РФ сообщили о провокации украинских диверсантов на Запорожской АЭС

В Минобороны РФ прокомментировали ситуацию с Запорожской АЭС. Как сообщили в ведомстве, ночью на прилегающей к Запорожской АЭС территории киевским режимом была предпринята попытка реализации чудовищной провокации.

«Около 2 часов ночи в ходе патрулирования охраняемой территории, прилегающей к станции, мобильный патруль Росгвардии подвергся нападению со стороны украинской диверсионной группы — из окон нескольких этажей учебного-тренировочного комплекса, расположенного за пределами электростанции, по росгвардейцам был открыт шквальный огонь из стрелкового оружия», — сообщили в ведомстве.

Ответным огнём из стрелкового оружия огневые точки украинских диверсантов были подавлены. Покидая объект, украинская диверсионная группа подожгла здание.

Напомним, ранее в ведомстве сообщили, что российские войска взяли АЭС под контроль.