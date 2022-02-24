В Минобороны РФ заявили, что не наносят ударов по городам Украины
В ведомстве отметили, что военная спецоперация не угрожает мирным жителям
24 февраля 2022, 11:55
В Минобороны РФ заявили, что военная спецоперация России по отношению к Украине не угрожает мирным жителям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины", — заявили в ведомстве.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о начале специальный военной операции на Украине.
Ранее Минобороны сообщило, что подразделения и военнослужащие Вооружённых сил Украины (ВСУ) массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение.
Комментарии
Новости партнеров