В Минобороны РФ заявили, что не наносят ударов по городам Украины

В Минобороны РФ заявили, что военная спецоперация России по отношению к Украине не угрожает мирным жителям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины", — заявили в ведомстве.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о начале специальный военной операции на Украине.

Ранее Минобороны сообщило, что подразделения и военнослужащие Вооружённых сил Украины (ВСУ) массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение.