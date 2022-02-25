В Минобороны заявили, что не наносили ракетных ударов по Киеву

Российские вооружённые силы не наносили ракетных ударов по Киеву. Об этом сообщил ТАСС источник в Минобороны России в пятницу.

“Никаких ракетных ударов по Киеву, о героизме которого в годы Великой Отечественной наконец-то вспомнил В. Зеленский, российские вооружённые силы не наносили”, — заявил источник.

Он отметил, что появление яркого факела над городом 25 февраля с последующим падением на жилой дом имеет совершенно иное объяснение: “Прошедшей ночью над Киевом истребитель Су-27 украинских ВВС выполнял задачи воздушного патрулирования. По ошибке один из украинских зенитных ракетных комплексов ПВО, дислоцированный рядом с Киевом, идентифицировал его как цель и атаковал из штатных средств”.