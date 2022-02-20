В НАТО назвали условие для разрешения кризиса вокруг Украины
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию «избрать путь дипломатии»
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию отвести войска от украинских границ. Он назвал отход солдат и техники важным условием для мирного разрешения кризиса вокруг Украины. Об этом он рассказал на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает ТАСС.
Столтенберг призвал политических оппонентов «избрать путь дипломатии» по отношению к ситуации на Украине. Он подчеркнул, что осмысленный диалог сделает безопаснее жизнь не только стран Европы, но и самой России. Также он заявил, что требования Москвы о прекращении расширения НАТО неприемлемы, как и желание остановить размещение вооружений на востоке.
«Текущий кризис демонстрирует важность трансатлантических отношений для европейской безопасности. Две мировые войны и холодная война научили нас, что реальной безопасности в Европе нет без сильных трансатлантических связей», — добавил Столтенберг.
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