В НАТО назвали условие для разрешения кризиса вокруг Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию отвести войска от украинских границ. Он назвал отход солдат и техники важным условием для мирного разрешения кризиса вокруг Украины. Об этом он рассказал на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает ТАСС.

Столтенберг призвал политических оппонентов «избрать путь дипломатии» по отношению к ситуации на Украине. Он подчеркнул, что осмысленный диалог сделает безопаснее жизнь не только стран Европы, но и самой России. Также он заявил, что требования Москвы о прекращении расширения НАТО неприемлемы, как и желание остановить размещение вооружений на востоке.

«Текущий кризис демонстрирует важность трансатлантических отношений для европейской безопасности. Две мировые войны и холодная война научили нас, что реальной безопасности в Европе нет без сильных трансатлантических связей», — добавил Столтенберг.

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