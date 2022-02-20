В НАТО не считают, что нарушили обещание не расширяться на восток

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не считает, что блок нарушил обещание не расширяться на восток. Так он ответил на вопрос журналистов телеканала ARD.

«Нет. НАТО принимает решения вместе с 30 странами-членами, нет нигде решения, в котором страны НАТО договорились отказаться от того, что написано в основополагающем договоре НАТО, в вашингтонском договоре», — заявил Столтенберг.

По словам генсека, отмечается, что страны Европы могут вступать в НАТО, о чём также говорится в других международных документах, которые «определяют безопасность в Европе», в том числе Хельсинкский Заключительный акт и Парижская хартия 1990 года.