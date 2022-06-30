В НАТО заявили о подготовке к противостоянию с Россией с 2014 года

НАТО готовилось к противостоянию с Россией с 2014 года, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, спецоперация РФ на Украине не стала неожиданностью, западная разведка ещё до 24 февраля предупреждала страны — члены НАТО о планах Москвы.

«Реальность в том, что мы готовились к этому с 2014 года. Поэтому мы усилили наше военное присутствие на востоке альянса, и НАТО начало вкладывать больше денег в оборону», — цитирует Столтенберга РБК.

Ранее лидеры стран НАТО утвердили концепцию альянса до 2030 года, в которой признают Россию главной угрозой.