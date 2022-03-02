В Общественной палате Барнаула обсудили исполнение закона об ответственном обращении с животными

Представители власти, общественники, депутаты предложили ряд мер, которые будут способствовать решению проблемы с бездомными собаками в краевом центре. По мнению главы города Вячеслава Франка, нужно сделать всё возможное, чтобы обезопасить жителей от агрессивных беспризорников.

На протяжении нескольких лет в Барнауле в рамках муниципального контракта отловом животных занимается общественная организация «Ласка». На выполнение работ по отлову, содержанию, возврату собак на прежние места обитания выделяются средства, в том числе из городского бюджета. К примеру, в 2021 году общее финансирование составило 4,515 млн рублей. В «Ласку» было доставлено 723 животных.

«Работа подрядчика выстраивается на основании заявок, поступивших от жителей на телефоны диспетчерской службы „Ласки“, администраций районов, комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи. Сам город активно участвует в жизни приюта. В 2010 году ему было предоставлено помещение и земельный участок для организации деятельности. В 2018 году проработан вопрос о выделении дополнительных помещений», — рассказал заместитель главы администрации Барнаула Антон Шеломенцев.

Сегодня «Ласка» уже достаточно большой приют, где содержится 650 собак. Чтобы отлавливать новых, необходимо пристраивать в добрые руки существующих. Зоозащитники также утверждают, что выделяемые средства по контракту не окупают все необходимые траты. Согласно приказам Управления ветеринарии Алтайского края, максимальная средняя стоимость отлова и содержания одного животного на сегодня составляет 8 181 рубль.

«К сожалению, не учтены работы, которые проводятся по контракту, но не оплачиваются. Например, выезды без отлова — когда наши сотрудники приезжают на поступивший сигнал, но не обнаруживают собак. А на это тратится не только время, но и бензин», — говорит заместитель председателя «Ласки» Софья Куликова.

Отловленные неагрессивные животные после лечения, вакцинации, стерилизации и меткования, согласно действующему законодательству, выпускаются на прежние места обитания. Все стороны признают: число безнадзорников на территории Барнаула и количество жалоб от людей не снижается. А глава города Вячеслав Франк подчёркивает: в первую очередь важно не допустить причинение вреда здоровью людей.

«Невозможно понять, с каким настроем бежит собака. В своей среде обитания она или нет. Речь идёт о безопасности людей, в том числе детей. Поэтому выбор здесь очевиден», — отметил Вячеслав Франк.

Также глава города говорит о необходимости определиться по объёмам финансирования.

Если мы можем скорректировать тариф на отлов — давайте это сделаем, — считает он. — То же самое касается и системы отчётности для подрядчиков. Нужно оплачивать все выезды. Крайне важно и определить степень ответственности для тех, кто купил животное, а затем избавился от него.

Кстати, Вячеслав Перерядов, руководитель фракции «Единая Россия» в Барнаульской городской Думе, подчёркивает: жителям частного сектора необходимо более серьёзно относиться к содержанию животных. Здесь существует проблема, когда хозяева выпускают собак за территорию своего дома. Те же, в свою очередь, сбегают, прибиваясь к бездомным стаям. И ситуация усугубляется.

«В депутатский корпус поступает много обращений, в основном от жителей частного сектора. Очевидно, требуется системный подход. Мы обязаны обеспечить безопасность людей. Отловом животных может заниматься бизнес. Нужно рассмотреть финансирование контрактов в части конкретики: предусмотреть оплату не только за отлов, но и дальнейшее содержание собаки в приюте», — рассказал Вячеслав Перерядов, руководитель фракции «Единая Россия» в Барнаульской городской Думе.

Председатель комитета АКЗС по аграрной политике, природопользованию и экологии Сергей Серов приводит в пример цифры. В парламент поступило 40 обращений от муниципалитетов по передаче полномочий на уровне исполнительной власти и крайне недостаточном финансировании.

«Практика по стране показывает, что в 71 регионе полномочия переданы муниципалитету, — рассказывает он. — Наш комитет вышел с ходатайством об увеличении финансирования: 16 млн рублей было, теперь уже почти 25 млн. На следующий год посмотрим практику работы и будем добавлять средства», — отметил он.

Участники совещания предложили ряд мер. В их числе — создание инфраструктуры муниципальных приютов достаточной вместимости, массовой стерилизацией без возврата на улицу, введение обязательного страхования ответственности владельцев собак.

Чтобы не допустить роста популяции животных без владельца, необходимо введение ответственности за содержание и за воспрепятствование отлову. Эта мера позволит снизить количество животных, содержащихся на территориях промышленных баз, строительных площадок, автостоянках без должного отношения к ним.