В Одессе стали снимать баннеры с изображением Илона Маска

В Одессе с баннеров стали убирать фотографии американского бизнесмена, основателя компании SpaceX Илона Маска. Об этом сообщили в администрации города.

«Управление рекламы убирает фото Илона Маска с билбордов, которыми мы благодарили за поддержку Украины», — сказано в сообщении.

Снимать портреты маска начали после того, как предприниматель в социальных сетях предложил вариант урегулирования конфликта на Украине.

Он предложил провести новый референдум в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях при участии ООН, а также признать Крым российской территорией.

Маск заявил, что в рамках будущих договорённостей Украина также должна обеспечить водоснабжение Крымского полуострова и закрепить за собой нейтральный блоковый статус.