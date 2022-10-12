В Одессе стали снимать баннеры с изображением Илона Маска

Горожанам не понравился план урегулирования конфликта, который предложил бизнесмен

12 октября 2022, 20:45, Илья Звягинцев

В Одессе с баннеров стали убирать фотографии американского бизнесмена, основателя компании SpaceX Илона Маска. Об этом сообщили в администрации города.

«Управление рекламы убирает фото Илона Маска с билбордов, которыми мы благодарили за поддержку Украины», — сказано в сообщении.

Снимать портреты маска начали после того, как предприниматель в социальных сетях предложил вариант урегулирования конфликта на Украине.

Он предложил провести новый референдум в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях при участии ООН, а также признать Крым российской территорией.

Маск заявил, что в рамках будущих договорённостей Украина также должна обеспечить водоснабжение Крымского полуострова и закрепить за собой нейтральный блоковый статус.

Какое решение конфликта на Украине предложил Илон Маск и как на него отреагировали обе стороны?

Какое решение конфликта на Украине предложил Илон Маск и как на него отреагировали обе стороны?

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