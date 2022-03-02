В официальных материалах Кемеровской области регион будут называть КуZбасс

Власти Кузбасса решили заменить букву «з» на «Z» в названии региона. Отметим, что буквой «Z» обозначаются определённые войска, которые принимают участие в спецоперации на территории Украины.

«КуZбасс — это вариация написания названия региона в поддержку спецоперации», — пояснили в областном правительстве журналистам NGS42.

На официальных страницах территориальных управлений и министерств региона стали появляться баннеры с соответствующими хештегами.

Также название региона с латинской буквой использовали в письме в поддержку Валерия Гергиева, которого уволили из Мюнхенского филармонического оркестра, где он занимал должность главного дирижёра.