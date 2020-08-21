В Омском Минздраве рассказали о состоянии Алексея Навального

Состояние оппозиционера Алексея Навального, который находится в реанимации в больнице скорой медицинской помощи в Омске, пока остается без изменений, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу областного Минздрава.

"Нового ничего", – сказала представитель ведомства, отвечая на вопрос о состоянии пациента.

Как заявила в своем Twitter пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш, родственникам по-прежнему не дают никакой информации.

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Политика СМИ: за Алексеем Навальным отправили самолет из Германии

Напомним, что 20 августа Алексея Навального госпитализировали после того, как у него резко ухудшилось самочувствие во время перелета из Томска в Москву. Сейчас политик находится в коме второй степени, его дыхание поддерживает аппарат искусственной вентиляции легких. Предварительный диагноз – отравление неустановленным веществом.

По информации Reuters, ночью 21 августа стало известно о планах перевезти Навального на лечению в Германию. Самолет за ним направила немецкая организация Cinema for Peace Foundation. Он должен был вылететь около 1:00 по московскому времени.

Позднее помощник президента США по национальной безопасности Роберт О, Брайен заявил, что Вашингтон будет учитывать инцидент при определении дальнейшей политики в отношении России.