В Пентагоне оценили возможность введения бесполетной зоны над Украиной

Представители ведомства считают, что это приведёт к прямому вооружённому конфликту с Россией

3 марта 2022, 05:35, Илья Звягинцев

Введение бесполётной зоны над территорией Украины приведет к прямому столкновению США с Россией. Об этом сказал глава Пентагона Ллойд Остин в эфире телеканала NBC.

Остин отметил, что президент США Джо Байден неоднократно говорил о том, что США не будет принимать участия в вооружённом конфликте на территории Украины.

Обеспечение бесполётной зоны заставило бы Америку сбивать российские самолёты, что автоматически привело бы к прямому вооружённому столкновению двух стран.

Секретарь Белого дома Джен Псаки ранее также отмечала, что обеспечение бесполётной зоны над Украиной должно сопровождаться развёртыванием американских войск, что прямо спровоцирует конфликт.

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