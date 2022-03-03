В Пентагоне оценили возможность введения бесполетной зоны над Украиной
Представители ведомства считают, что это приведёт к прямому вооружённому конфликту с Россией
Введение бесполётной зоны над территорией Украины приведет к прямому столкновению США с Россией. Об этом сказал глава Пентагона Ллойд Остин в эфире телеканала NBC.
Остин отметил, что президент США Джо Байден неоднократно говорил о том, что США не будет принимать участия в вооружённом конфликте на территории Украины.
Обеспечение бесполётной зоны заставило бы Америку сбивать российские самолёты, что автоматически привело бы к прямому вооружённому столкновению двух стран.
Секретарь Белого дома Джен Псаки ранее также отмечала, что обеспечение бесполётной зоны над Украиной должно сопровождаться развёртыванием американских войск, что прямо спровоцирует конфликт.