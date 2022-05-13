В Польше заявили, что Россию принудят выплатить Украине контрибуцию
Об этом заявил глава Польши Анджей Дуда
13 мая 2022, 20:12
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россию принудят выплатить Украине контрибуцию. Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы глубоко верим, что международное сообщество... принудит Россию к выплате контрибуции попросту на восстановление того, что было разрушено на Украине», — заявил Дуда журналистам в Таллине.
Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Ее целью он назвал защиту населения Донбасса.
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