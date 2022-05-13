В Польше заявили, что Россию принудят выплатить Украине контрибуцию

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россию принудят выплатить Украине контрибуцию. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы глубоко верим, что международное сообщество... принудит Россию к выплате контрибуции попросту на восстановление того, что было разрушено на Украине», — заявил Дуда журналистам в Таллине.

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Ее целью он назвал защиту населения Донбасса.