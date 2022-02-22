В противостоянии с Киевом. Трудный путь республик Донбасса к независимости и союзу с Россией

Президент России Владимир Путин подписал указ о признании Россией Донецкой и Луганской народных республик независимыми государствами, о чём сообщил в обращении к гражданам РФ. С лидерами республик были подписаны договоры о сотрудничестве и взаимопомощи. О том, как и когда появились республики ДНР и ЛНР, — в справке amic.ru.

Как появились республики ДНР и ЛНР

История государственных образований Донбасса началась в 2014 году после «Евромайдана» и государственного переворота в Киеве в феврале того же года. В Донецкой и Луганской областях начались массовые выступления, которые привели сначала к захвату зданий администраций этих украинских регионов, а затем и провозглашению независимых республик.

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Политика Что сказал Путин в своём обращении к россиянам по поводу ДНР и ЛНР?

Донецкая Народная Республика (ДНР) была основана 7 апреля 2014-го, независимость от Украины провозглашена спустя немногим более чем через месяц — 12 мая после состоявшегося накануне референдума. Луганская Народная Республика (ЛНР) была основана 27 апреля 2014-го, а независимость от Украины провозглашена также 12 мая после прошедшего за день до этого референдума, на котором (как и в ДНР) большинство граждан проголосовали за отделение от Украины.

Кстати, обе республики тогда же, в мае 2014 года, объявили о создании государственного образования Новороссия, однако реализация проекта была заморожена, как было объявлено, для достижения Минских соглашений.

Отметим, что обе республики претендуют на всю территорию, которая ранее входила в их состав, но в настоящее время части Донецкой и Луганской областей контролируются Киевом.

Сейчас на территории ДНР проживает примерно 2,2 млн человек, ЛНР — 1,45 млн. Основой экономики ДНР и ЛНР является угольная промышленность и металлургия.

Обе республики ведут свой отсчёт от Донецко-Криворожской советской республики (ДКСР), образованной в феврале 1918-го на территории угольных бассейнов Донбасса как автономия в составе РСФСР. В марте 1918-го территория была включена в состав Украинской советской республики, лидеры которой не согласились с курсом на «самостийность» взявшей власть в Киеве Центральной рады. В апреле 1918-го ДКСР пала под ударами германских и австро-венгерских войск. Возвращение в состав единого государства с российскими территориями произошло в декабре 1922-го после образования Советского Союза.