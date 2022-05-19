В РФ запустят программу льготного кредитования бизнеса на покупку импортной продукции

В России запустят программу льготного кредитования бизнеса на приобретение приоритетной импортной продукции. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин.

«Стоимость кредитов будет рассчитываться по формуле 30 процентов от ключевой ставки Банка России плюс три процентных пункта. В текущих условиях это немногим больше 7%», — подчеркнул премьер-министр.

Разницу с рыночной ставкой банкам компенсируют за счет субсидий из бюджета. Период погашения зависит от цели займа: для закупки сырья и комплектующих — год, для оборудования и средств производства — три года.

Мишустин отметил, что в правительстве считают, что мера поможет предприятиям снизить текущие затраты и наладить поставки необходимых товаров и ресурсов, чтобы вернуться к поступательному развитию.