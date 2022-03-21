В России могут отменить прямые выборы губернаторов

Российские власти рассмотрят возможность отмены прямых выборов губернатора в некоторых субъектах России. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Инициатива исходит от самих глав регионов, которые ссылаются на тяжёлую экономическую ситуацию. Издание отмечает, что на кампанию нужно тратить много денег, в том числе из бюджета региона.

Предполагается, что в случае отказа от прямых выборов эти полномочия передадут краевому парламенту.

Настаивать на этих изменениях федеральные власти не будут. Регионы сами смогут определиться с моделью выборов губернатора.