В России определили условия использования ядерного оружия

Президент Владимир Путин подписал указ об основах политики ядерного сдерживания. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В указе определяются официальные взгляды на сущность ядерного сдерживания, военные опасности и угрозы, для которых оно необходимо, а также условия применения страной ядерного оружия.

Как отмечается в указе, политика страны носит оборонительный характер и направлена на поддержание потенциала ядерных сил на уровне, достаточном для ядерного сдерживания. Это гарантирует сохранение суверенитета и территориальной целостности страны.

Согласно документу, решение о ядерном ударе принимается президентом при наличии достоверной информации о старте баллистических ракет, которые атакуют территорию РФ и ее союзников. Также причиной использования оружия может стать агрессия против РФ с применением обычных сил, когда под угрозу поставлено само существование государства.

В указе отмечено, что применять ядерное сдерживание можно при возникновении угроз со стороны потенциального противника: наращивания группировок в приграничных странах, развертывания средств противоракетной обороны, создания и размещения в космосе различного оружия и других.