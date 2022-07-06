В России предложили построить выделенную ж/д и автотрассу в Калининград

При согласии Литвы можно будет построить выделенную ж/д и автотрассу, соединяющую Россию и Калининградскую область, заявил глава региона Антон Алиханов.

Он пояснил, что можно «сделать какой-то международный режим её функционирования, чтобы это была гарантированная наземная связь нашего полуэксклава с основной территорией». Политик также уточнил, что имеет в виду грузовое движение, но можно рассмотреть и возможность пассажирских перевозок.

«Может, какую-то автодорогу внутри этого коридора сделать, которая была бы, скажем так, ограничена каким-то выделенным коридором, за пределы которого невозможно съехать. Хайвей такой, как ж/д, так и автомобильный, без возможности свернуть в Литву в сторону Калининграда. Почему бы и нет?» — цитирует его РИА Новости.

Реализовать подобный проект можно только при согласии Литвы и на основе совместных договорённостей, подчеркнул Алиханов.

В июне Литва запретила транзит попавших под санкции ЕС российских товаров в Калининградскую область. Сначала ограничения коснулись железнодорожных перевозок, затем были распространены на грузовой автотранспорт. Алиханов отмечал, что в качестве ответа на запрет рассматривают полное ограничение ввоза и вывоза любых товаров в Россию и из неё через страны Прибалтики.