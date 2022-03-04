В России приняли закон об оперативном повышении пенсий и МРОТ

Госдума приняла закон, который даёт правительству России право оперативно повышать пенсии и доплаты, а также принимать решения об индексации. Об этом сообщает РИА Новости.

Увеличение полномочий кабмина состоит и в том, что он сможет определять особенности исчисления и установления минимального размера оплаты труда, а также величины прожиточного минимума в целом по стране на душу населения.

Кроме того, правительство сможет устанавливать и особенности правового регулирования в сфере оказания государственной социальной помощи, иных выплат и гарантий для отдельных категорий граждан. Действующее законодательство предусматривает индексацию страховых пенсий всего один раз в год — с 1 января в соответствии с уровнем инфляции за прошедший год.

Также Госдума приняла закон о четвёртом этапе амнистии капиталов. Он, в том числе, позволит декларировать наличные деньги и производные финансовые инструменты. К параметрам, которые применялись во время третьего этапа, добавится возможность декларирования наличных денежных средств, а также не только ценных бумаг, но и других финансовых активов.