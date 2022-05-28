В России проверяют информацию о скрытых в европейских банках счетах Чубайса

Российские силовики проверят информацию о скрытых в банках Европы счетах покинувшего РФ бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса. Как сообщает ТАСС, силовики в том числе опрашивают свидетелей из его окружения.

«Силовые структуры проверят информацию о скрытых счетах Чубайса, которые могут находиться в европейских банках. Сумма иностранной валюты на них может достигать нескольких миллиардов», — уточнил собеседник агентства.

В интересах следствия источники не уточнили, в каких банках «могут храниться внушительные суммы, возможно, полученные незаконным путём».

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Напомним, что сейчас Чубайс находится в Италии и не собирается ехать в Россию для дачи показаний в качестве потерпевшего по делу о краже у него имущества на 70 млн рублей. Он покинул РФ после начала спецоперации на частном самолёте через Турцию.