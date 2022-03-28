В России введут ограничения на въезд граждан недружественных стран. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров на заседании комиссии генсовета «Единой России» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, пишет РИА Новости.

Решение будет оформлено в виде президентского указа, проект документа сейчас разрабатывают.

«Этот акт введёт целый ряд ограничений на въезд на территорию России. И одновременно с этим в целях предотвращения угрозы жизни и здоровья граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые оказались на территории Украины, для них был облегчён порядок въезда и пребывания на территории России для безопасного возвращения в страны своей гражданской принадлежности», — объяснил министр.

Лавров также добавил, что США и их союзники «прямым текстом» объявили РФ тотальную гибридную войну, цель которой — «разрушить российскую экономику, подорвать внутриполитическую стабильность и, в конечном итоге, существенно ослабить Россию, задвинуть нас <...> на обочину международной жизни».

Напомним, что многие западные страны после начала российской специальной военной операции по демилитаризации Украины ввели новые санкции против Москвы. Россия, в свою очередь, утвердила список из 48 государств и территорий, совершающих недружественные действия.