В России запретят использование мигалок не входящим в МЧС спасателям

Фото: s18.migalki.net

МЧС законодательно запретит использовать световые и звуковые спецсигналы на машинах аварийно-спасательных служб, которые не входят в систему министерства. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

"Документ "О внесении изменений в указ президента "Об упорядочении использования устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов, устанавливаемых на транспортные средства" размещен на официальном портале правовой информации. Он предусматривает запрет на установку устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов и нанесения цветографических схем на легковых автомобилях аварийно-спасательных служб, не входящих в систему МЧС России", - цитирует агентство текст сообщения.

Такая инициатива возникла в мае 2018 года после появления в сети сведений о внедорожнике с мигалкой и цветовым оформлением МЧС, который работает для частного извоза в столице РФ. В ведомстве заявили, что это создавало угрозу безопасности дорожного движения, а также приводило к авариям.

Подготовленный МЧС документ внесет изменения в ГОСТ "Автомобили, автобусы и мотоциклы оперативных служб. Цветографические схемы. Опознавательные знаки, надписи, специальные световые и звуковые сигналы".

В ведомстве заявили, что изменения не повлияют на работу аварийно-спасательных служб, которые защищают граждан, но не входят в структуру МЧС.