В российских магазинах могут ввести двойные ценники

Союз потребителей России предложил Минпромторгу на ценниках в магазинах, помимо стоимости товара, указывать его цену за стандартный вес или объем продукта. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на соответствующий документ.

Инициатива лишит производителей стимула уменьшать тару товара от стандартных объемов, не снижая при этом цену. Так, например, вместо 1 литра молока производители не смогут налить в бутылку лишь 900 миллилитров, а вместо килограмма гречки продать упаковку 800 граммов.

Как подчеркнул глава Союза потребителей Петр Шелиц, такая мера также позволит покупателям проще ориентироваться в ценах, потому что в нынешних условиях у людей не всегда есть возможность сравнить стоимость товаров из-за разного объема упаковок.