В санкционный список ЕС попали Шойгу, Захарова, Симоньян и Соловьёв

Евросоюз опубликовал список людей и организаций, попавших под санкции из-за признания Россией ДНР и ЛНР. В списке оказались глава Минобороны Сергей Шойгу, официальный представитель МИД Мария Захарова, глава администрации президента Антон Вайно, вице-премьер Марат Хуснуллин, глава Минэкономики Максим Решетников и ряд других чиновников.

Санкции наложили более чем на 300 депутатов Госдумы, включая вице-спикера Петра Толстого и Геннадия Зюганова. Вместе с ними под ограничения попали заместитель главнокомандующего ВМФ вице-адмирал Владимир Касатонов, командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Осипов, главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал армии Сергей Суровикин, командующий военно-воздушными силами Сергей Дронов, главнокомандующий сухопутными войсками Олег Суровикин.

В список попали не только политики, но и главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, телеведущий Владимир Соловьёв, бизнесмен Евгений Пригожин и члены его семьи.

Среди организаций, попавших в список, оказались ВЭБ.РФ, Промсвязьбанк, банк “Россия”, Агентство интернет-исследований (его называют “фабрикой троллей”). Также санкции введены в отношении председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова и президента — председателя правления ВТБ Андрея Костина.

Напомним, президент США Джо Байден объявил о новых санкциях против России. Они коснутся суверенного долга, банков, российских элит и приостановки “Северного потока — 2”. Также Минфин США ввёл санкции против детей российских чиновников: Дениса Бортникова, Петра Фрадкова и Владимира Кириенко. Великобритания вводит санкции против пяти российских банков (Промсвязьбанк, Генбанк, Черноморский банк развития и реконструкции, Индустриальный сберегательный банк, банк “Россия”), а также персональные ограничения в отношении бизнесменов Геннадия Тимченко, Аркадия и Романа Ротенбергов. США также готовы наложить ограничения на Сбербанк и ВТБ.