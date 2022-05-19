В Швеции подтвердили первый случай заражения человека оспой обезьян. Как сообщает РИА Новости, об этом заявили в управлении здравоохранения страны.

«Не болен серьезно, но ему была оказана помощь», — заявила врача-инфекциониста управления Клара Сонден.

По ее словам, пока неизвестно, где он заразился. В настоящее время проводится расследование. При этом других инфицированных пока не обнаружили, потому заболевание пока нельзя расценивать как опасное для общества.

Напомним, что ранее случаи заболевания оспой обезьяны были подтверждены в США и Великобритании. Для передачи инфекции требуется тесный контакт, поэтому она не считается высококонтагиозной.