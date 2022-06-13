В Швеции заявили, что риск применения ядерного оружия достиг пика

Риск применения ядерного оружия достиг пика со времён холодной войны, сообщается в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ), пишет ТАСС.

По данным экспертов, в настоящее время ядерные державы наращивают число боеголовок и проводят модернизацию ядерных арсеналов.

Накаляет обстановку и то, что большая часть этих стран «обостряет ядерную риторику», а «роль атомного оружия в их военных стратегиях становится всё более значимой». Кроме того, ситуацию ухудшает тот факт, что «отношения между мировыми державами значительно ухудшились», что привело к ряду проблем в области ядерной дипломатии.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что ядерная ракета «Сармат» не будет спрашивать разрешения на пролёт у «трусливых болгар».