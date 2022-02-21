В Сирии заявили о готовности признать ДНР и ЛНР

Президент Сирии Башар Асад заявил, что Дамаск будет готов признать ЛНР и ДНР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Дмитрия Саблина.

Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин собрал заседание Совета безопасности страны по вопросу признания самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Незадолго до этого главы республик обратились к Путину с просьбой признать их независимость, заключить оборонный договор и ввести войска.

После Путин во время обращения к россиянам заявил о признании независимости республик, а также подписал указы о признании ЛНР и ДНР в присутствии глав республик.