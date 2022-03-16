В состоянии Жириновского отмечается положительная динамика

В состоянии Владимира Жириновского наблюдается положительная динамика. По информации телеграм-канала 112, политик уже может самостоятельно дышать и находиться без аппарата ИВЛ по несколько часов.

У лидера ЛДПР сохраняется большая кровопотеря, ему продолжают переливать кровь. При этом за последние сутки его состояние улучшилось, несмотря на то, что медикам пришлось увеличить дозу антибактериальных лекарств из-за гипокоагуляции (нарушение в системе свёртываемости крови) и лихорадки.

Ранее представители партии заявляли, что состояние Жириновского стабильное, а параметры его организма приходят в норму.

О госпитализации политика впервые стало известно 2 февраля. У Владимира Жириновского диагностировали коронавирусную инфекцию.