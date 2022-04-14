В Совфеде назвали цель ударов Украины по приграничным регионам России

Обстрел населённых пунктов в Брянской и Белгородской областях мог быть саботажем со стороны Украины, предпринятым для срыва мирных переговоров с Россией. Такое мнение высказал первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Лентой.ру».

Сенатор подчеркнул, что после такой провокации необходимо предпринимать меры для усиления защиты границ.

«Украинцы всё это для того и производят, чтобы переговоры были сорваны. Они провоцируют, заявляют, что якобы россияне сами себя обстреливают на своих территориях, это фантастика. Я думаю, что надо принимать какие-то меры, наверное, есть возможность недопущения их вертолётов на нашу территорию. Если действительно в Брянск залетели вертолёты, надо думать о том, какие системы должны быть, чтобы они пресекали эти полёты», — заявил он.

Напомним, 14 апреля губернатор Брянской области сообщил об обстреле посёлка Климово, в результате атаки пострадали восемь человек. Тогда же глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстреле села Сподарюшино и Безымено.

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Также 14 апреля украинские военные нанесли удар по погранпункту в Климовском районе Брянской области с использованием двух снарядов. По информации ФСБ, обстрел вёлся из миномётов.