В Совфеде объяснили необходимость демилитаризации всей Украины

Демилитаризация и денацификация всей Украины нужна из-за ее угроз напасть на Крым, сообщил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Ранее с заявлением о вероятных планах ударить по Крымскому мосту выступил советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович.

«Угрозы со стороны украинской хунты атаковать Крым или Крымский мост только подтверждают, что денацификацию и демилитаризацию нужно проводить на всей Украине, в противном случае всегда будет сохраняться угроза для нашей территории, наших граждан и инфраструктуры», — написал Клишас в Telegram.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Ее целью он назвал освобождение жителей Донбасса.