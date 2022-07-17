В Совфеде объяснили необходимость демилитаризации всей Украины
Это связано с угрозами Киева атаковать Крым
17 июля 2022, 18:30, Никита Черников
Демилитаризация и денацификация всей Украины нужна из-за ее угроз напасть на Крым, сообщил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Ранее с заявлением о вероятных планах ударить по Крымскому мосту выступил советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович.
«Угрозы со стороны украинской хунты атаковать Крым или Крымский мост только подтверждают, что денацификацию и демилитаризацию нужно проводить на всей Украине, в противном случае всегда будет сохраняться угроза для нашей территории, наших граждан и инфраструктуры», — написал Клишас в Telegram.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Ее целью он назвал освобождение жителей Донбасса.
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