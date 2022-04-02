В Совфеде ответили на вопрос об организации референдума в Южной Осетии

Южная Осетия должна самостоятельно решить вопрос о вхождении в состав России, без внешнего вмешательства. Об этом заявил ТАСС член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«По той ситуации, которая сейчас развивается, здесь надо отдать им инициативу и в этот процесс не вмешиваться», — сказал сенатор, отвечая на вопрос возможном содействии в организации референдума со стороны России.

Напомним, что президент Южной Осетии Анатолий Бибилов 30 марта проинформировал о планах республики в скором времени войти в состав России. Он подчеркнул, что это является стратегической целью страны и в ближайшее время будут предприняты необходимые шаги для реализации данной инициативы, в том числе и референдум для принятия решения.