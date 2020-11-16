В США нашли связь между попыткой госпереворота в Турции и покупкой С-400

Президент Турции Реджеп Эрдоган принял решение о закупке российских систем ПВО С-400 из-за опасений в безопасности защиты воздушного пространства, пишет американское издание The National Interest.

Журналисты считают, что причиной тому стало увольнение более 300 пилотов истребителей F-16, которых уличили в нелояльном отношении к действующим властям после попытки госпереворота в 2016 году.

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В результате возник дефицит летчиков, а США не согласились направить в Турцию специалистов для подготовки новых пилотов.

В С-400 Эрдоган, прежде всего, увидел способ минимизировать влияние сложившейся ситуации на обороноспособность страны, утверждают американцы.

Как ранее писал amic.ru, поставки российских систем ПВО в Турцию, согласно контракту, начались в середине июля 2019 года.

Соединенные Штаты в знак протеста против закупки С-400 отказались поставлять туркам материалы для истребителей F-35 и пригрозили полной остановкой продажи этих самолетов.

Президент Турции Реджеп Эрдоган объяснил, почему, несмотря на ультиматум США, он выбирает С-400. По его словам, американская сторона попросту не смогла предложить те же условия соглашения, что и россияне.

Эрдоган также выразил негодование по поводу попытки давления со стороны Вашингтона, назвав такую стратегию "очень неправильной".