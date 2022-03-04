В США назвали условия для переговоров Путина и Байдена

Переговоры президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным могут состояться в случае, если Москва выведет войска с территории Украины. Об этом рассказала замгоссекретаря США Виктория Нуланд, передаёт РИА Новости.

«Если он [Путин] готов убрать российские войска с Украины, если он готов поговорить с нами серьёзно, мы готовы с ним разговаривать, если это так. Эта война должна прекратиться», — заявила дипломат. Она отметила, что глава государства России не пытался связаться с американским коллегой.

Нуланд добавила, что Вашингтон готов разговаривать со всеми в любое время, в том числе с Москвой. «Мы призываем сесть за стол переговоров на разных уровнях и предлагали сесть за стол переговоров, но Россия несерьёзно отнеслась к этим предложениям», — уточнила она.