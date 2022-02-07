В США не исключают обострения ситуации вокруг Украины во время ОИ-2022

Соединённые Штаты не исключают, что обострение ситуации вокруг Украины может произойти во время Олимпиады в Пекине. Такое мнение выразил в воскресенье в интервью телекомпании NBC помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

“Мы должны быть готовы к возможности военных действий со стороны России до завершения Олимпиады. Мы также должны быть готовы к такой возможности после завершения Олимпиады. То есть нельзя полагать, что в ближайшие пару недель ничего не случится”, — сказал он.

Салливан добавил, что такой сценарий возможен, однако Россия под руководством президента Владимира Путина якобы может “предпринять шаги раньше”.

Олимпиада в Пекине продлится с 4 по 20 февраля.