В США предложили установить потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов
Министр финансов США Джанет Йеллен считает, что такой шаг сократит доходы Москвы от продажи энергоресурсов, но сохранит прибыльность от их добычи
Министр финансов США Джанет Йеллен предложила на встрече МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне установить предельную цену на российскую нефть в районе 60 долларов за баррель. Как сообщает РИА Новости, она считает, что цена в таком диапазоне будет достаточной, чтобы Россия могла получать прибыль от добычи и продажи нефти.
Йеллен отмечает, что подобный шаг позволит сократить доходы Москвы от продажи энергоресурсов, но сохранить прибыльность их добычи. Она назвала стоимость производства российской «нефти» низкой.
«Цель состоит в том, чтобы защитить мир от последствий глобального скачка цен на нефть», — утверждает чиновница.
Напомним, что США выступили с идеей установить лимит цен на российскую нефть, чтобы лишить Москву доходов от продажи энергоресурсов. Предложение поддержали в G7, но крупные потребители вроде Индии и Китая, а также большинство развивающихся стран от него отказались. Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия ничего не будет поставлять за рубеж, если это противоречит её интересам.