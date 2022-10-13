В США предложили установить потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов

Министр финансов США Джанет Йеллен предложила на встрече МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне установить предельную цену на российскую нефть в районе 60 долларов за баррель. Как сообщает РИА Новости, она считает, что цена в таком диапазоне будет достаточной, чтобы Россия могла получать прибыль от добычи и продажи нефти.

Йеллен отмечает, что подобный шаг позволит сократить доходы Москвы от продажи энергоресурсов, но сохранить прибыльность их добычи. Она назвала стоимость производства российской «нефти» низкой.

«Цель состоит в том, чтобы защитить мир от последствий глобального скачка цен на нефть», — утверждает чиновница.

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Напомним, что США выступили с идеей установить лимит цен на российскую нефть, чтобы лишить Москву доходов от продажи энергоресурсов. Предложение поддержали в G7, но крупные потребители вроде Индии и Китая, а также большинство развивающихся стран от него отказались. Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия ничего не будет поставлять за рубеж, если это противоречит её интересам.