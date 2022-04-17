В США предупредили о возможности России обойти западные санкции

Нежелание многих стран вводить санкции против России даёт Москве возможности для обхода ограничительных мер, предупреждают эксперты американской газеты The Wall Street Journal (WSJ).

По словам автора статьи, это ведёт к расколу в мире. Отмечается, что лидеры западных государств пытаются построить глобальную коалицию для изоляции России, но им приходится сталкиваться с сопротивлением крупнейших развивающихся стран.

Отметим, что глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу также назвал нереалистичным введение турецкой стороной санкций против России. Он аргументировал это тем, что Турция стремится занять посредническую позицию, нацеленную на «стабилизацию ситуации».