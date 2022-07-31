В США рассказали о том, кто придумал продавать газ иностранцам за рубли

Американское агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, назвало автора идеи о продаже газа в недружественные страны за рубли. Утверждается, что принадлежит она помощнику президента Максиму Орешкину.

Автор статьи утверждает, что Орешкин входит в «неформальную консультативную группу», которая разрабатывает ответные меры на антироссийские санкции.

Также к этой группе причисляют заместителя председателя Банка России Алексея Заботкина и заместителя министра финансов Владимира Колычева.

Сам Орешкин отказался комментировать эту информацию, но добавил, что считает эффект от новой схемы оплаты за газ положительным.