В США рассказали о том, кто придумал продавать газ иностранцам за рубли
Агентство Bloomberg утверждает, что идея принадлежит Максиму Орешкину
31 июля 2022, 07:10, Илья Звягинцев
Американское агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, назвало автора идеи о продаже газа в недружественные страны за рубли. Утверждается, что принадлежит она помощнику президента Максиму Орешкину.
Автор статьи утверждает, что Орешкин входит в «неформальную консультативную группу», которая разрабатывает ответные меры на антироссийские санкции.
Также к этой группе причисляют заместителя председателя Банка России Алексея Заботкина и заместителя министра финансов Владимира Колычева.
Сам Орешкин отказался комментировать эту информацию, но добавил, что считает эффект от новой схемы оплаты за газ положительным.
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